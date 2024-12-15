23 شهيدا جراء قصف الاحتلال خانيونس والنصيرات

من جانب آخر، أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، بأن 3 شهداء وصلوا للمستشفى بينهم طفل، إضافة إلى 16 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات.
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