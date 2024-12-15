23 شهيدا جراء قصف الاحتلال خانيونس والنصيرات

الوكيل الإخباري- استشهد 20 فلسطينا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمدرسة تابعة للأونروا مقابل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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