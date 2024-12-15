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23 شهيدا جراء قصف الاحتلال خانيونس والنصيرات

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 15-12-2024 11:57 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 20 فلسطينا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمدرسة تابعة للأونروا مقابل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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من جانب آخر، أفاد مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، بأن 3 شهداء وصلوا للمستشفى بينهم طفل، إضافة إلى 16 إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات.

 
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