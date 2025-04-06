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26 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الأحد، 06-04-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 26 شهيدا و 113 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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