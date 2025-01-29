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3 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على طمون جنوب شرقي طوباس

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون، جنوب شرقي طوباس.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت 3 شهداء وعددا من المصابين من موقع القصف في بلدة طمون.
 
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