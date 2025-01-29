3 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على طمون جنوب شرقي طوباس

11:20 م

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الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون، جنوب شرقي طوباس. اضافة اعلان





وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت 3 شهداء وعددا من المصابين من موقع القصف في بلدة طمون.