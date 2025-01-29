3 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على طمون جنوب شرقي طوباس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت 3 شهداء وعددا من المصابين من موقع القصف في بلدة طمون.
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