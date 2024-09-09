3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في النصيرات

من جانب آخر، توغلت قوات الاحتلال بشكل محدود في شارع صلاح الدين قرب مدخل محطة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قصف مكثف بالقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة.
-
أخبار متعلقة
-
مستشفيان في غزة معرضان للخروج عن الخدمة
-
قصف إسرائيلي يستهدف بيت حانون
-
قوات الاحتلال تهدم منزلا شمال شرق القدس
-
دوي صفارات الإنذار بعسقلان إثر إطلاق صاروخ من غزة
-
تنويه من المعابر الفلسطينيّة حول إعادة فتح معبر الكرامة
-
اعلام عبري: اسرائيل تعيد فتح المعابر الحدودية مع الأردن غداً الإثنين
-
نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد على الحدود مع لبنان
-
غانتس: نحتاج تحقيقا شاملا بهجوم معبر اللنبي