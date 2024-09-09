3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في النصيرات

الوكيل الإخباري- استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

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