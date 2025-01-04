3 شهداء في قصف الاحتلال منزلا شمال مخيم النصيرات

الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين، مساء الجمعة، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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