3 شهداء و46 إصابة برصاص الاحتلال قرب نقطة مساعدات في رفح

الوكيل الإخباري- استُشهد 3 مدنيين فلسطينيين وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات تابعة لشركة أمنية أميركية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان