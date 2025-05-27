3 شهداء و46 إصابة برصاص الاحتلال قرب نقطة مساعدات في رفح

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مئات المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية قرب نقطة التوزيع الواقعة غرب رفح.
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