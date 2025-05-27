الأربعاء 2025-05-28 12:04 ص
 

3 شهداء و46 إصابة برصاص الاحتلال قرب نقطة مساعدات في رفح

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري-   استُشهد 3 مدنيين فلسطينيين وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات تابعة لشركة أمنية أميركية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مئات المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية قرب نقطة التوزيع الواقعة غرب رفح.

 
gnews

أحدث الأخبار

ماركو روبيو

عربي ودولي واشنطن تعلق النظر بطلبات تأشيرات الطلاب

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تخصص 20 ألف دينار لصيانة مبنى منطقة دوقرة

بعثة دائرة الإفتاء

أخبار محلية وزير الأوقاف يلتقي ممثلي بعثة دائرة الإفتاء في المدينة المنورة

غزة

فلسطين الولايات المتحدة تصف انتقاد الأمم المتحدة لجهود الإغاثة في غزة بأنها "قمة النفاق"

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يضرمون النار بأراضي فلسطينيين بالضفة

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية رئيس بلدية إربد يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة حوارة

غزة

فلسطين 3 شهداء و46 إصابة برصاص الاحتلال قرب نقطة مساعدات في رفح

ارشيفية

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان



 
 





الأكثر مشاهدة