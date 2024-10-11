30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
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