30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى 30 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد وإلى البلدة القديمة، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

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