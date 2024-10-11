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30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الجمعة، 11-10-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري-    أدى 30 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد وإلى البلدة القديمة، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

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وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

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