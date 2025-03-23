30 شهيدا بغارات على غزة وحكومة نتنياهو تقر مواصلة التصعيد

ففي رفح تعرضت عدة مناطق بالمدينة لغارات إسرائيلية متلاحقة منذ الفجر، وقالت مصادر فلسطينية إن القصف أوقع شهداء ومصابين في أحياء تل السلطان والنصر والجنينة، كما استشهد اثنان بنيران مسيّرات في حي الزهور شمالي المدينة.
واستشهد 8 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء في غارة على حي النصر برفح، واستشهد آخران في منطقة الحشاشين، وسط تصعيد عسكري على المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، بينما بدأ سكان ينزحون من حي تل السلطان بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء المنطقة تمهيدا لتوغل قوات الاحتلال فيها.
الجزيرة
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