الأحد 2025-03-23 11:32 ص
 

30 شهيدا بغارات على غزة وحكومة نتنياهو تقر مواصلة التصعيد

طفلة فلسطينية من بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحي الياباني في خان يونس
طفلة فلسطينية من بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحي الياباني في خان يونس
 
الأحد، 23-03-2025 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 30 فلسطينيا -بينهم أطفال ونساء- في غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح منذ فجر اليوم الأحد، بينما أقرت حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة التصعيد في قطاع غزة الذي يشهد توسعا للتوغلات البرية الإسرائيلية.اضافة اعلان


ففي رفح تعرضت عدة مناطق بالمدينة لغارات إسرائيلية متلاحقة منذ الفجر، وقالت مصادر فلسطينية إن القصف أوقع شهداء ومصابين في أحياء تل السلطان والنصر والجنينة، كما استشهد اثنان بنيران مسيّرات في حي الزهور شمالي المدينة.

واستشهد 8 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء في غارة على حي النصر برفح، واستشهد آخران في منطقة الحشاشين، وسط تصعيد عسكري على المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، بينما بدأ سكان ينزحون من حي تل السلطان بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء المنطقة تمهيدا لتوغل قوات الاحتلال فيها.

الجزيرة
 
 
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طفلة فلسطينية من بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحي الياباني في خان يونس

فلسطين 30 شهيدا بغارات على غزة وحكومة نتنياهو تقر مواصلة التصعيد

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