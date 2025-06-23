الإثنين 2025-06-23 06:47 م
 

39 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

تصاعد الدخان من غزة
غزة
 
الإثنين، 23-06-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه وصل مستشفياتها 39 شهيدا و317 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

 
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