4 شهداء بقصف إسرائيلي في حي التفاح شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مقبرة البطش بحي التفاح، ما اسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين و إصابة آخرين.
