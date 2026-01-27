الثلاثاء 2026-01-27 12:24 م

4 شهداء بقصف إسرائيلي في حي التفاح شرق غزة

الوكيل الإخباري-  استشهد أربعة فلسطينيين و أصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي قرب مقبرة البطش في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مقبرة البطش بحي التفاح، ما اسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين و إصابة آخرين.

 
 


