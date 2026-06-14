4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وإصابة 5 آخرون عصر اليوم الأحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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