4 شهداء في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم

01:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722427 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية بارتقاء 4 شهداء في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم . اضافة اعلان





وكانت طائرات الاحتلال المسيرة في قطاع غزة قد أطلقت النار على منازل الفلسطينيين ، فيما استهدفت الدبابات بعض المنازل ما أدى لوقوع إصابات .





