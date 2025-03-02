 
الأحد 2025-03-02 02:55 م
 

4 شهداء في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 02-03-2025 01:37 م
الوكيل الإخباري-    أفادت تقارير صحفية بارتقاء 4 شهداء في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم .اضافة اعلان


وكانت طائرات الاحتلال المسيرة في قطاع غزة قد أطلقت النار على منازل الفلسطينيين ، فيما استهدفت الدبابات بعض المنازل ما أدى لوقوع إصابات .
 
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