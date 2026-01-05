4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

05:40 م

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، عصر اليوم الاثنين، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خانيونس جنوبي قطاع غزة.





وقالت مصادر فلسطينية إن مسيرة للاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ خيمة للنازحين في محيط منطقة أصداء بمواصي خانيونس، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.



وأشارت المصادر أيضا إلى إصابة طفلة بنيران الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



