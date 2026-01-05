الإثنين 2026-01-05 06:07 م

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال
4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال
الإثنين، 05-01-2026 05:40 م
الوكيل الإخباري-  استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، عصر اليوم الاثنين، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خانيونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن مسيرة للاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ خيمة للنازحين في محيط منطقة أصداء بمواصي خانيونس، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت المصادر أيضا إلى إصابة طفلة بنيران الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي رئيس وزراء غرينلاند يرد على ترامب: كفى أوهام الضم

ل

عربي ودولي سوريا.. مصادر رسمية تكشف حقيقة استهداف الشرع

بعد دخولها إقليم دارفور .. قوات روسية تعود إلى إفريقيا الوسطى

عربي ودولي بعد دخولها إقليم دارفور .. قوات روسية تعود إلى إفريقيا الوسطى

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في مدينة الحسين الطبية

أخبار الشركات البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في مدينة الحسين الطبية

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان

عربي ودولي الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين 4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

ت

أخبار محلية توفير 718 فرصة عمل في عجلون خلال 2025

ل

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تدرس مشروع قانون الغاز وتعلن اجتماعاً مرتقباً لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء



 






الأكثر مشاهدة