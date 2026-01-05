4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

وقالت مصادر فلسطينية إن مسيرة للاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ خيمة للنازحين في محيط منطقة أصداء بمواصي خانيونس، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.
وأشارت المصادر أيضا إلى إصابة طفلة بنيران الاحتلال في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
