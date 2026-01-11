4 شهداء و6 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر الأحد

وأوضحت المصادر أن الشهداء توزعوا بواقع شهيدين في جنوب القطاع، وشهيدين في شمال القطاع، أحدهما متأثر بإصابته.
