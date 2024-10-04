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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

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الجمعة، 04-10-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري-   أدّى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشدّدة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصلٍّ أدَوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلّين بالضرب والدفع عند باب الأسباط، ما أدى لإصابة شاب برضوض، ومنعت الشبان من دخول البلدة القديمة من القدس للصلاة في المسجد الأقصى.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشدّدة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من المواطنين من أداء الصلاة.


وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المصلين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

 

وفا

 
gnews

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