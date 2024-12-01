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40 شهيدا بقصف بناية سكنية في تل الزعتر في قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 01-12-2024 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مجزرة جديدة في شمال قطاع غزة، بعد قصفها بناية سكنية تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.اضافة اعلان


وقصفت طائرات الاحتلال بناية سكنية تعود لعائلة الأعرج في منطقة تل الزعتر، وتؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، ولا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود طواقم إسعاف وإنقاذ.

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني بمجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
 
gnews

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