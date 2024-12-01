40 شهيدا بقصف بناية سكنية في تل الزعتر في قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال بناية سكنية تعود لعائلة الأعرج في منطقة تل الزعتر، وتؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، ولا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود طواقم إسعاف وإنقاذ.
واستشهد أكثر من 100 فلسطيني بمجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
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