40 شهيدًا ومئات الجرحى في مجزرة للاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة

وقالت خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة إن مستشفيات المدينة استقبلت أعدادًا كبيرة من الجرحى، معظمهم من طالبي المساعدات في شمال القطاع، مشيرة إلى أن الإصابات تركزت في الأجزاء العلوية من أجسادهم.
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