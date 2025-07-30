الأربعاء 2025-07-30 11:40 م
 

40 شهيدًا ومئات الجرحى في مجزرة للاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري- استشهد، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 40 مدنيًا وأصيب أكثر من 200 آخرين، في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية على شارع الرشيد قرب معبر زيكيم شمال قطاع غزة، وفقًا لمصادر فلسطينية.اضافة اعلان


وقالت خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة إن مستشفيات المدينة استقبلت أعدادًا كبيرة من الجرحى، معظمهم من طالبي المساعدات في شمال القطاع، مشيرة إلى أن الإصابات تركزت في الأجزاء العلوية من أجسادهم.
 
 
gnews

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ارشيفية

فلسطين 40 شهيدًا ومئات الجرحى في مجزرة للاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة



 
 





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