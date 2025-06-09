47 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 47 شهيدا (منهم شهيد انتشال) و 388 إصابة.

اضافة اعلان