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47 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

غزة
غزة
 
الإثنين، 09-06-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 47 شهيدا (منهم شهيد انتشال) و 388 إصابة.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه مازال هنالك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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