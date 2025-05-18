5 شهداء وجرحى بقصف مسيرة إسرائيلية شمال مدينة غزة

06:59 م

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الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 5 شهداء وإصابة آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين أثناء حفر بئر مياه، في محيط مدرسة "عباد الرحمن" بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة. اضافة اعلان





في الأثناء، شن طيران الاحتلال غارة على محيط مستشفى الأوروبي، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.