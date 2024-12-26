5 شهداء و20 مصابا بقصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون بغزة

الوكيل الإخباري- استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الزيتون في مدينة غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منزلاً لعائلة دلول في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين.



كما أصيب 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة أبو إسكنر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.



وكانت مصادر طبية قد أعلنت ، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45,361، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.