5 شهداء و20 مصابا بقصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون بغزة

وقال مراسل "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منزلاً لعائلة دلول في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين.
كما أصيب 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة أبو إسكنر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.
وكانت مصادر طبية قد أعلنت ، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45,361، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,803 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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