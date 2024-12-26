 
الخميس 2024-12-26 07:55 ص
 

5 شهداء و20 مصابا بقصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون بغزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 06:51 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الزيتون في مدينة غزة.

اضافة اعلان


وقال مراسل "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منزلاً لعائلة دلول في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين.


كما أصيب 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة أبو إسكنر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.


وكانت مصادر طبية قد أعلنت ، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45,361، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,803 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف النقل البري تعلن حاجتها للتعاقد مع مهندسين واداريين

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة

تعبيرية

فلسطين استشهاد 5 صحفيين باستهداف الاحتلال لهم وسط غزة

لقطة من الفيديو

منوعات ينطق الشهادتين.. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة الأذربيجانية

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

فلسطين 5 شهداء و20 مصابا بقصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون بغزة

تعبيرية

عربي ودولي سوريا.. مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية بكمين في طرطوس

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 26-12-2024



 




الأكثر مشاهدة