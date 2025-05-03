52,495 شهيدا و118,366 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,495 شهيدا، و118,366 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. اضافة اعلان





وبين التقرير أن من بين الحصيلة 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 77 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.