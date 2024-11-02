55 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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