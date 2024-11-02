55 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 الساعة الماضية 7 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و 192 جريحا.

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