55 شهيدا و 132 مصابا بمجازر إسرائيلية في غزة خلال يوم

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم 384 على قطاع غزة، الى أن هناك عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 42847 شهيدا و 100544 مصابا منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي.
بترا
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