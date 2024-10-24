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55 شهيدا و 132 مصابا بمجازر إسرائيلية في غزة خلال يوم

قصف على غزة
قصف على غزة
الخميس، 24-10-2024 01:59 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات المدنية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و 132مصابا خلال الساعات 24 الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم 384 على قطاع غزة، الى أن هناك عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 42847 شهيدا و 100544 مصابا منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي.

بترا
 
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