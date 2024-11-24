6 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات

01:55 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711119 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء السبت، إثر قصف الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول 6 شهداء معظمهم أشلاء، و3 إصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة مخيم 5 شمال مخيم النصيرات.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 44,176 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.