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6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 01-06-2025 10:57 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال بالقذائف المدفعية تجمع للنازحين غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين قرب مفترق ضبيط بمدينة غزة.


وأصيب فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلًا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


كما استشهدت فلسطيني متأثرة بجراحها إثر قصف سابق على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 
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