6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال بالقذائف المدفعية تجمع للنازحين غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين قرب مفترق ضبيط بمدينة غزة.



وأصيب فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلًا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.