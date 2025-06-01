6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين قرب مفترق ضبيط بمدينة غزة.
وأصيب فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلًا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما استشهدت فلسطيني متأثرة بجراحها إثر قصف سابق على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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