6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا وخانيونس

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.





وأوضحت المصادر، أن مواطنا فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف مسيرة إسرائيلية منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.





