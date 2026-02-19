الخميس 2026-02-19 10:19 م

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في "الأقصى"

ز
أرشيفية
 
الخميس، 19-02-2026 09:20 م

الوكيل الإخباري- أدى نحو 60 ألف مصلٍ، مساء الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 60 ألف مصلٍ أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إليه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

فلسطين مجلس السلام يقر حزمة تبرعات لغزة بأكثر من 7 مليار دولار

ازمة سير

أخبار محلية تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ت

فلسطين الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من"تطهير عرقي"

المتحدثون: نمضي خلف الملك وولي العهد بثق والولاء للوطن عقيدة راسخة

أخبار محلية العيسوي: الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد

ز

فلسطين 60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في "الأقصى"

و

طب وصحة روسيا تبدأ باستخدام دواء جديد لعلاج سرطان الجلد

و

عربي ودولي مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في السودان



 






الأكثر مشاهدة