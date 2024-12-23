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7 بؤر استيطانية جديدة بمناطق سيطرة فلسطينية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 07:06 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بأن 7 بؤر استيطانية "غير قانونية" أقيمت خلال الأشهر الستة الماضية في منطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة، المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".

وأوضحت أن 5 من هذه البؤر الاستيطانية تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم في المنطقة (ب) التي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية عين يبرود الفلسطينية.

أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالًا بالقرب من مستوطنة "شيلو" جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد" المقامة على أراضٍ تابعة لقرية ترمسعيا الفلسطينية.

وأوضحت المنظمة الإسرائيلية أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

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