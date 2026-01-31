7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن أربعة مواطنين فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق العباس بمدينة غزة.
وأضافت، إن ثلاثة مواطنين فلسطينيين استشهدوا أيضا جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بخانيونس جنوبي القطاع.
كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بقصف للاحتلال لشقة سكنية قرب موقف جباليا شرق غزة وقصف شقة سكنية على محيط شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
