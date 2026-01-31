السبت 2026-01-31 12:12 م

7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
 
السبت، 31-01-2026 09:14 ص

الوكيل الإخباري-  استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أربعة مواطنين فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق العباس بمدينة غزة.

وأضافت، إن ثلاثة مواطنين فلسطينيين استشهدوا أيضا جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بخانيونس جنوبي القطاع.

اضافة اعلان


كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين  بقصف للاحتلال لشقة سكنية قرب موقف جباليا شرق غزة وقصف شقة سكنية على محيط شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

أخبار محلية بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

عربي ودولي بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

منوعات نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

الجيش الصيني في حالة استنفار

عربي ودولي الجيش الصيني في حالة استنفار

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

عربي ودولي رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة

أسواق ومال بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة



 






الأكثر مشاهدة