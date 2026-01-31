7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن أربعة مواطنين فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق العباس بمدينة غزة.



وأضافت، إن ثلاثة مواطنين فلسطينيين استشهدوا أيضا جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بخانيونس جنوبي القطاع.

