 
الأحد 2025-03-16 11:32 م
 




            

        








    

        

        

            70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
            
                

                    فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        10:17 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم السادس عشر من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.اضافة اعلان


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                            
                    
                    

                        
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                            70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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