الجمعة 2026-04-17 03:38 م

75 ألف مصل يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الجمعة، 17-04-2026 02:09 م
الوكيل الإخباري-   أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 75 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما استدعت شرطة الاحتلال الخطيب للتحقيق في مركز شرطة القشلة الأحد المقبل.

كما عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 