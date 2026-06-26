75 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن نحو 75 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.