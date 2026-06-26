75 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن نحو 75 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ونصبت العشرات من السواتر الحديدية في أرجاء المدينة وداخل البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وفحصت هوياتهم.
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