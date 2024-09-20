8 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مناطق في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد، اليوم الجمعة، 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب أربعة آخرون في قصف إسرائيلي على منزل مأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأكدت مصادر انتشال 8 شهداء و4 إصابات جراء غارة جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منزلاً في منطقة تل النويري غرب مخيم النصيرات، وقد نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.



وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل عدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال بصاروخ من طائرة مسيرة مجموعة من الفلسطينيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.