8 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مناطق في غزة

وأكدت مصادر انتشال 8 شهداء و4 إصابات جراء غارة جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منزلاً في منطقة تل النويري غرب مخيم النصيرات، وقد نقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.
وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل عدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال بصاروخ من طائرة مسيرة مجموعة من الفلسطينيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفاً و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفاً و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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