80 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

الوكيل الإخباري-أدى نحو 80 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ رغم الأجواء الباردة، وفق ما أعلنت دائرة أوقاف القدس.

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