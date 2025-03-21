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80 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك
 
الجمعة، 21-03-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-أدى نحو 80 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ رغم الأجواء الباردة، وفق ما أعلنت دائرة أوقاف القدس.

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وعزز جيش الاحتلال من تواجده على حاجزي قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال، و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.

 
 
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