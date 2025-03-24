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80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

مصلون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
مصلون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
الإثنين، 24-03-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري-   أدى 80 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.اضافة اعلان


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 80 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
 
 
gnews

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