80 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 80 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
-
أخبار متعلقة
-
سرايا القدس: قصفنا مجددا مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية
-
الأمم المتحدة: دبابة اسرائيلية قصفت مجمعا للأمم المتحدة في غزة الأسبوع الماضي
-
السعودية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين
-
إصابة 4 فلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على قرية جنوبي الخليل
-
الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة
-
الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة
-
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 207 شهيدا
-
الخارجية الألمانية تدين سياسات الاستيطان بالضفة