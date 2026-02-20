80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

وعززت قوات الاحتلال انتشارها عند حاجز قلنديا العسكري، حيث دققت في هويات المصلين، ومنعت الرجال دون سن 55 عاماً والنساء دون سن 50 عاماً – حتى الحاصلين على "تصاريح خاصة" – من دخول القدس لأداء الصلاة.
وشهدت الحواجز العسكرية إجراءات تفتيش مشدّدة، في وقت توافد فيه آلاف الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى وإحياء أولى جمع الشهر الفضيل.
