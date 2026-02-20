الجمعة 2026-02-20 02:37 م

80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة
80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة
 
الجمعة، 20-02-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري- أدّى نحو 80 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود المشدّدة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وعززت قوات الاحتلال انتشارها عند حاجز قلنديا العسكري، حيث دققت في هويات المصلين، ومنعت الرجال دون سن 55 عاماً والنساء دون سن 50 عاماً – حتى الحاصلين على "تصاريح خاصة" – من دخول القدس لأداء الصلاة.

وشهدت الحواجز العسكرية إجراءات تفتيش مشدّدة، في وقت توافد فيه آلاف الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى وإحياء أولى جمع الشهر الفضيل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

عربي ودولي مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

منوعات مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

وفيات الجمعة 20-2-2026

الوفيات وفيات الجمعة 20-2-2026

80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

فلسطين 80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

عربي ودولي تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

أخبار محلية ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

أخبار محلية دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران

عربي ودولي بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران



 






الأكثر مشاهدة