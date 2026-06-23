83 مريضا ومرافقا يغادرون غزة عبر معبر رفح

وانطلقت عملية التجمع من مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية، إذ تولت طواقم الهلال الأحمر تنظيم الإجراءات الميدانية ومتابعتها، وتأمين انتقال المرضى ومرافقيهم بشكل آمن ومنظّم حتى نقطة المغادرة.
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