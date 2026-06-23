83 مريضا ومرافقا يغادرون غزة عبر معبر رفح

الوكيل الإخباري- غادرت، الثلاثاء، دفعة جديدة من المرضى ومرافقيهم قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في إطار عمليات الإجلاء الطبي المتواصلة التي شاركت فيها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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