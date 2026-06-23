الثلاثاء 2026-06-23 06:05 م

83 مريضا ومرافقا يغادرون غزة عبر معبر رفح

بدء وصول جرحى ومرضى من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح
معبر رفح
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:53 م

الوكيل الإخباري-   غادرت، الثلاثاء، دفعة جديدة من المرضى ومرافقيهم قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في إطار عمليات الإجلاء الطبي المتواصلة التي شاركت فيها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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وانطلقت عملية التجمع من مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية، إذ تولت طواقم الهلال الأحمر تنظيم الإجراءات الميدانية ومتابعتها، وتأمين انتقال المرضى ومرافقيهم بشكل آمن ومنظّم حتى نقطة المغادرة.

 
 


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