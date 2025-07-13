85 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف نفذته طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
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