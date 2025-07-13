85 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد

الوكيل الإخباري - استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، مساء الأحد، جراء سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن عدوان متواصل يدخل يومه الـ 646.

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