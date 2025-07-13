الأحد 2025-07-13 10:07 م
 

85 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد

ل
أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري - استشهد 11 فلسطينيا، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، مساء الأحد، جراء سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن عدوان متواصل يدخل يومه الـ 646.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف نفذته طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية أوقاف إربد الأولى تنظم أنشطة توعوية

جانب من اللقاء

عربي ودولي عباس: حماس لن تحكم غزة في اليوم التالي للحرب

ل

عربي ودولي إيران تتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال رئيسها وتتوعد بـ"رد قاس"

تعبيرية

طب وصحة هل تتعرق كثيراً ؟ إليك 10 نصائح تقلل الإحراج وتحمي صحتك

ا

أخبار محلية تعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن عبر إطلاق المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي

رجل سير

أخبار محلية السير توجه رسالة للمواطنين عبر مشاهد مؤثرة - فيديو

العثور على كميات كبيرة من الأسلحة

عربي ودولي منذ سقوط الأسد .. جيش الاحتلال يصادر اطناناً من الأسلحة في سوريا

ل

شؤون برلمانية مشتركة في الأعيان تطلع على توصيات لجان تحديث المنظومة الأكاديمية



 
 





الأكثر مشاهدة