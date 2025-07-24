89 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59587 شهيدًا و143498 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023، موضحة أنه تم إضافة 279 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.
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