9 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط غزة

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد أربعة مواطنين جرّاء قصف متفرق نفذته طائرات الاحتلال على مناطق في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 50 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.
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