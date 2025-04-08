9 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 9 مواطنين وأُصيب آخرون بينهم نساء، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة صباح، في محيط مسجد الأبرار قرب القصر الملكي بمنطقة البركة جنوب غربي دير البلح، وسط قطاع غزة.

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