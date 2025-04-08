الثلاثاء 2025-04-08 03:05 ص
 

9 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 08-04-2025 02:24 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 9 مواطنين وأُصيب آخرون بينهم نساء، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة صباح، في محيط مسجد الأبرار قرب القصر الملكي بمنطقة البركة جنوب غربي دير البلح، وسط قطاع غزة.

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وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد أربعة مواطنين جرّاء قصف متفرق نفذته طائرات الاحتلال على مناطق في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 50 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

 
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