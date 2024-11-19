9 شهداء جراء قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج

الوكيل الإخباري- استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب شركة الكهرباء في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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