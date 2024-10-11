9 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

كما استشهد فلسطينيان جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.
واستشهد خمسة فلسطينيين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
c7mob
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