 
الجمعة 2024-10-11 10:23 ص
 

9 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة
غزة
الجمعة، 11-10-2024 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطينيان جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.


واستشهد خمسة فلسطينيين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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