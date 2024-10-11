9 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطينيان جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.