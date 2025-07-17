94 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,667 شهيدًا 139,974 جريحًا منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأضافت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بلغت 7,843 شهيدًا 27,933 جريحًا .
وذكرت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 26 شهيدًا وأكثر من 32 جريحًا، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات إلى 877 شهيدًا وأكثر من 5,666 جريحًا.
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