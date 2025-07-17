94 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 94 شهيدًا و 367 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,667 شهيدًا 139,974 جريحًا منذ السابع من تشرين الأول 2023.



وأضافت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بلغت 7,843 شهيدًا 27,933 جريحًا .