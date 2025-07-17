الخميس 2025-07-17 07:58 م
 

94 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

ت
أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 94 شهيدًا و 367 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,667 شهيدًا 139,974 جريحًا منذ السابع من تشرين الأول 2023.


وأضافت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بلغت 7,843 شهيدًا 27,933 جريحًا .


وذكرت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 26 شهيدًا وأكثر من 32 جريحًا، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات إلى 877 شهيدًا وأكثر من 5,666 جريحًا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بدت الكدمة مغطاة بطبقة من المكياج

منوعات "أخفاها بالمكياج" .. كدمة غامضة على يد ترامب تُثير الجدل مجددًا

ل

أخبار محلية اعلان هام لجميع طلبة الجامعات اعتبارا من الفصل الدراسي الصيفي

ا

أخبار محلية شرطة معان تطلق مبادرة توقيع وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

ب

عربي ودولي الكرملين: موسكو ستبحث مع كييف مذكرة وقف إطلاق النار

ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في توثيق المواقع التراثية

أخبار محلية ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في توثيق المواقع التراثية

أهرامات الجيزة

منوعات ساويرس يعلن عن مفاجأة مبهرة للعالم في منطقة الأهرامات

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا وطبيا

ا

أخبار محلية الزراعة تبحث تطوير الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة



 
 





الأكثر مشاهدة