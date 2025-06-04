97 شهيدا في غزة في 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,607، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 125,341 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 97 شهيدا (منهم شهيدان انتُشل جثمانهما)، و440 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 (4,335 شهيدا، و13,300 إصابة).