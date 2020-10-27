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الثلاثاء، 27-10-2020 11:47 ص

مناشدة الأردنيين باتباع التعليمات الوقائية

أردنية شككت بوجود كورونا فأصابها الفيروس وعائلتها - فيديو

ال
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضحــت مواطنة ، تقطن في محافظــة الزرقاء ، أن نتيجة فحص فيروس كورونا ، ظهرت بعد أسبوع ، الأمر الذي أدى إلى إرباكها ـ حيث ظهرت نتيجتها "إيجابية".

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وأشارت لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أنها قد أُصيبت وعائلتها بالفيروس، حيث أنها قامت بحجر نفسها منزليا ، تحسّبا من الاختلاط مع زملائها في العمل، مبيّنة أن جميع أفراد عائلتها أُصيبوا بالفيروس ، حيث ظهور الأعراض عليهم .

 

وأوضحت المواطنة- التسجيل أخر الخبر- أنها كانت تُشكّك ، بكورونا ، وكانت تظنّ أنها "مؤامرة" ، وفق مزاعم كثيرين ، إلا أنها اليوم باتت "مقتنعة" بشكل مُطلق ، بعد إصابتها وظهور أعراض شديدة ، جرّاء الفيروس .

 

وناشدت عبر أثير البرنامج ، الأردنيين ، بالحذر من الفيروس ، والعمل على الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمّامات.

 

ومن جهته ، طالب الإعلامـي محمّد الوكيل، مختبرات القطاع الخاص بالتكاتف إلى جانب القطاع الحكومي ، نتيجة الضغط الحاصل عليها ، لتهافت المواطنين على إجراء الفحوصات، من أجل تمكّن المواطنين من معرفة نتائج فحوصاتهم بسرعة.

 

وزادت " نصيحة للجميع الانتباه والوقاية من الوباء ، واتباع تعليمات وزارة الصحـــة بهذا الشأن ".

 

وكان مدير الشؤون الصحيّة في محافظة الزرقاء ، الدكتور خليل الرواحنة ، أكد لـ"برنامج الوكيل" - في وقت سابق - أنه سيتم إظهار نتائج فحوصات فيروس كورونا لأهالي المحافظة ، خلال (48) ساعة ، بمعدل (2000) فحص يوميا، من خلال اتباع آلية جديدة.

 


 




 

 


 

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