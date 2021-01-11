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الإثنين، 11-01-2021 11:30 ص

ابتزاز مادي ومعلومات شخصية

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

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الوكيل الإخباري - عرض مواطنون تجاربهم حيال مجهولين حاولوا "ابتزازهم" ، من خلال تطبيق "الواتساب" .

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ولفت مواطنون ، الإثنين، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا "، أن وعي المواطن مهم للحيلولة دون الوقوع ضحية الاحتيال .

 

وذكر أشخاص ، أنهم تعرضوا للاحتيال عبر التطبيق، من قبل أشخاص خارج المملكة ، حيث حاولوا الحصول على معلومات خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المصرفية ، وإيهام المواطنين بحصولهم على "جائزة نقدية"، أو بحثهم عن الذهب .

 

وأوضح مواطن ، أن "مجهولا" تواصل معه ، يدّعي أن هنالك أحد الأشخاص الذي توفي خارج المملكة ، ويتم البحث عن "وريث له" ، وعلم حينها أنها وسيلة للاحتيال .

 

وأشار آخر ، أنه تم إضافته لأحد "الجروبات المجهولة"، ما أثار حفيظته ، موجها رسالته إلى مستمعي "برنامج الوكيل" بعدم الاكتراث وراء "اللينكات المجهولة" ، وعدم الاستجابة لرسائل من أشخاص مجهولي الهوية .

 

ومن جهته وجّه الإعلامي محمد الوكيل ، رسالة للأردنيين مفادها الحذر من الابتزاز والاحتيال بأنواعهما .

 

وقد استضاف الإعلامي الوكيل عبر "برنامج الوكيل" ، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام ، الرائد أنس الحلاحلة ، للوقوف على مثل تلك القضايا التي باتت تطفو على السطح خلال الآونة الأخيرة .

 

لمشاهدة المادة:

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

 

 

 


 




 

 


 

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