أردنيون مستاؤون من إجراءات الصحة في التعامل مع كورونا

الوكيل الإخباري - عبّر مواطنون محجورين منزليا نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا عن استيائهم ، نتيجة لعدم التواصل معهم من قبل وزارة الصحة ، والوقوف على حالتهم الصحية .

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جاء ذلك ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث تمّ الحديث عن أهم التحديات التي تواجه المواطنين المحجورين منزليا ، والذين قاموا بإجراء الفحوصات حيث ينتظرون النتائج .

وبين مواطنون للإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك تضاربا في نتائج فحوصات عدد من المختبرات ، حيث تكون سلبية ، وبعد إعادة الفحص تظهر النتيجة "إيجابية"، أو العكس ، ما يثير إرباك المواطنين .

وأوضح آخرون ، أن تأخر نتيجة الفحوصات يساهم في الاختلاط مع كثيرين ، ما يؤدي إلى إصابات جديدة بكورونا ، عدا عن تعطّل مواطنين عن أعمالهم، لانتظارهم النتائج ، والذي قد يمتدّ لأيام.

كما أن مواطنين ، استعرضوا تجاربهم على الهواء مباشرة بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس ، لافتين أنه لم يتم التواصل معهم من قبل كوادر وزارة الصحـــة ، إضافة إلى عدم تمكّنهم من التواصل هاتفيا مع الوزارة ، من أجل الاستفسار عن الفيروس والإجراءات المتبعة حيال ذلك، ما تسبّب باستيائهم .

وبعيدا عن التحديات آنفة الذكر ، فقد ثمّن الإعلامي الوكيل جهود وزارة الصحة في التعامل مع الوباء ، إلا أنه توجّه بالمناشدة إلى المعنيين في سبيل العمل على مساعدة المصابين ، والتخفيف من معاناتهم، وتخصيص كوادر من الوزارة للوقـــوف على تساؤلات المواطنين، حيث تعدّدت الاتصالات في هذا الشأن.

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