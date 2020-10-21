أردنيون يفتقرون لكسرة خبــز وآخــرون يرمونه

الوكيل الإخباري- صــور عدّة ورسائل صوتيّــة ، واتصالات يصعب حصرها، ما زال يتلقّاها "برنامج الوكيل" ، بشأن رمي "الخبز الزائد" في الحاويات ، الامر الذي أثار استياء الأردنيين .

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ولا تكاد تخلو منطقة من هذا المشهد "القاسي" ، حيث تتواجد "أكياس خبز" ، على قارعة الطريق ، أو علـى "طرف الحاوية" - بحسب صور تلقّاها البرنامج - .

الأمر يتطلّب رسالة هامة وعاجلة للأردنييــن ، في سبيل منع هذا السلوك ، فالخبز "نعمة" ، ولا بدّ من حسن التعامل معها.

كثيرون يتمنون "كسرة" خبز ، يسدون بها رمق جوعهم، نتيجة للفقر الذي غلب حياتهم ، وكثيرون يلقون "الخبز" ، بطريقة "مُستفزة" غير آبهين للمشهد الذي يعتبر "مُجحفا" بحقّ النعم .

رسالة عبر البرنامج ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا " ، للأردنيين ، بأهمية شراء "الخبز" بحسب الحاجة ، دون تكديس له ، وعدم التخوف من انقطاعه في الأسواق المحلية، فالأمور "بخير" .

ومن الجدير ذكره ، أن هنالك عددا من الأردنيين يقومون بشراء كميات كبيرة من الخبز ، خاصة قبل يوم الحظر الشامل ، تحسّبا من انقطاعه ، ما يؤدي إلى تلف الخبز وبالتالي إلى رميه.

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