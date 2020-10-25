الأحد 25-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 25-10-2020 09:57 ص

رسالة للأردنيين

أردني يــروي معاناته الشديدة بعد إصابته بكورونا مرتين - فيديو

مصاب
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عرض المواطن "محمّد" تجربته ، مع فيروس كورونا ، عقب إصابته مرتين ، الأمر الذي حدا به بالتواصل مع "برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة "راديو هلا" ، الأحد، لإيصال رسالته للأردنيين .

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وأوضح المواطن للإعلامي محمّد الوكيل ، أنّه تعرّض للإصابة الأولى في شهر نيسان (4) ، ما دعاه إلى حجر نفسه لمدة (15) يوما ، مُلتــزما بإجــراءات الصحة والسلامة العامة - التسجيل الصوتي آخر المادة - .

 

كما وأشار ، إلى أن إصابته الثانية بالفيروس ، تعرّض لها بشهر تموز (7) ، وقد ظهرت عليه أعراض شديدة ، تسبّبت بفقدان (10) كغم من وزنه، وفقدان لحاستي التذوق والشم و"الإسهال" ، والسعال الشديد ، وآلام حادة في الظهر .

 

وناشد المواطنين ، بالالتزام بالكمّامات والتبـــاعد الاجتماعي ، موجّها رسالته للأردنيين ، والتي مفادُها عدم الاستهتار بالفيروس ، وضـــرورة التقيّد بالتعليمات الصحية ، في سبيل الحدّ من انتشار الفيروس ، ومنع إصابة كبار السن ومن يُعاني من الأمراض المزمنة .

 

رسالة واضحة ، شدّد عليها الإعلامي محمّد الوكيل، من أجل العمل على اتخاذ سبل الوقاية ، وعدم التهاون في التعامل مع الوباء ، وعدم الانصياع وراء الشائعات التي تُقلّل من شأن الفيروس ، وتُشكك في وجوده.

 

حديث من القلب إلى قلوب الأردنيين ، من مواطن تعافى بعد اتباع الإجراءات الصحية اللازمة ، بعد معاناته الشديدة جرّاء الفيروس ، الذي ما زال يُلقي بظلاله على العالم ، بشكل عام وعلى الأردنيين بشكل خاص، وشكّل كابوسا يؤرق الجميع.

 

 

 


 




 

 


 

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