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الإثنين، 30-11-2020 10:12 ص

ضرورة حل المشكلة بأسرع وقت

أمام أمانة عمان .. نفايات على قارعة الطريق - صور

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الصورة كما وصلت "برنامج الوكيل" من الأشرفية


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، أمانة عمان الكبرى ، بالوقوف على مشكلة مكان تجمع النفايات في منطقة الشميساني ، بالعاصمة عمان .

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جاءت شكوى المواطن ، الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

 

وعبر المواطن للإعلامي محمد الوكيل ، عن استيائه حيال سلوكيات عدد من العمال التابعين للأمانة ، حيث يقومون بنقل النفايات وتجميعها في مكان آخر ، الأمر الذي يتسبب بتراكم النفايات أمام البنايات السكنية ، والمنشآت العاملة في المنطقة .

 

وطالب الإعلامي الوكيل ، أمانة عمان ، بالعمل على اتخاذ إجراءات سريعة حيال هذه المشكلة ، علما أن مواطنا تواصل أمس الأحد لبثّ شكواه ، في ذات السياق ، حيث تراكم النفايات في منطقة الأشرفية شرق العاصمة عمـان، ما جعل المنطقة أشبه بـ"مكرهة صحية " .


 

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